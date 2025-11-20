Рейтинг@Mail.ru
Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море
16:44 20.11.2025 (обновлено: 17:09 20.11.2025)
Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море
сочи
стамбул
турция
сочи
сочи, стамбул, турция
Сочи, Стамбул, Турция
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Международный круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествие из Сочи
СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами остается на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что если власти Турции до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле, то лайнер направится в Сочи, при этом ситуация не должна повлиять на следующие рейсы.
Пассажиры парома Трабзон-Сочи ждут швартовки уже больше 12 часов
6 ноября, 22:58
Пассажиры парома Трабзон-Сочи ждут швартовки уже больше 12 часов
6 ноября, 22:58
По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.
По состоянию на 16.30 лайнер стоит на якоре у берегов стамбульского района Кумкапы, рядом с ним курсирует лодка-тендер.
В случае возвращения в Сочи судно прибудет в российский порт 22 ноября.
Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится в путь из Сочи 22 ноября.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Задержка лайнера с россиянами не повлияет на другие рейсы, заявили в Турции
Вчера, 14:24
В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау, ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи, Аланьи и Измира, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
Вчера, 14:26
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
Вчера, 14:26
 
СочиСтамбулТурция
 
 
