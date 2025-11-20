https://ria.ru/20251120/lajner-2056363665.html
Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море
Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море - РИА Новости, 20.11.2025
Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море
Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами остается на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:44:00+03:00
2025-11-20T16:44:00+03:00
2025-11-20T17:09:00+03:00
сочи
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056371936_0:9:3610:2040_1920x0_80_0_0_cb535630effc74290d0c8436b300c13d.jpg
https://ria.ru/20251106/parom-2053310035.html
https://ria.ru/20251120/turtsiya-2056312640.html
https://ria.ru/20251120/layner-2056313871.html
сочи
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056371936_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_a7492ab35e23de6f4b9b32e4593ac18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, стамбул, турция
Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море
Лайнер Astoria Grande пассажирами из России остается на якоре у берегов Стамбула
СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами остается на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что если власти Турции
до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле
, то лайнер направится в Сочи
, при этом ситуация не должна повлиять на следующие рейсы.
По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море
как минимум с 05.09 мск.
По состоянию на 16.30 лайнер стоит на якоре у берегов стамбульского района Кумкапы, рядом с ним курсирует лодка-тендер.
В случае возвращения в Сочи судно прибудет в российский порт 22 ноября.
Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится в путь из Сочи 22 ноября.
В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау
, ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.
Турецкое госагентство Anadolu передавало, что судно ранее посетило порты Антальи
, Аланьи
и Измира
, на его борту 616 пассажиров — преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа.