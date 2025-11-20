Лайнер с туристами из России на борту остается на якоре в Мраморном море

СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Прибывший из РФ круизный лайнер Astoria Grande с более чем 600 пассажирами остается на якоре в Мраморном море у берегов Стамбула, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что если власти Турции до 15.00 мск не выдадут разрешение на швартовку в Стамбуле , то лайнер направится в Сочи , при этом ситуация не должна повлиять на следующие рейсы.

По информации портала marinetraffic, судно стоит на якоре в Мраморном море как минимум с 05.09 мск.

По состоянию на 16.30 лайнер стоит на якоре у берегов стамбульского района Кумкапы, рядом с ним курсирует лодка-тендер.

В случае возвращения в Сочи судно прибудет в российский порт 22 ноября.

Согласно расписанию, следующий рейс лайнера с заходом в Стамбул отправится в путь из Сочи 22 ноября.

В руководстве порта Сарайбурну, где обычно швартуется лайнер под флагом Палау , ранее отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию.