Рейтинг@Mail.ru
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/kuzina-2056162838.html
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.11.2025
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе
Завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, признали вменяемым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:23:00+03:00
2025-11-20T01:23:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
москва
ярослав москалик
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013725225_160:0:1280:630_1920x0_80_0_0_a0884734f9a287b0de402f31b2a32b7e.jpg
https://ria.ru/20250823/fsb-2037132391.html
https://ria.ru/20250823/moskalik-2037128989.html
балашиха
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013725225_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b8eb501510d3d582d3722152309395f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, россия, москва, ярослав москалик, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе

Устроившего взрыв в Балашихе Кузина признали вменяемым

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыИгнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, признали вменяемым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела.
“Его признали вменяемым, какое-либо психическое расстройство не выявлено”, - рассказал собеседник агентства.
Соучастник убийства генерала Москалика о подготовке теракта - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Задержанный украинский агент рассказал о подготовке убийств работников ВПК
23 августа, 10:33
Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме, фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Соучастник убийства генерала Москалика о подготовке теракта - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Фигурант дела об убийстве Москалика признался, что наблюдал за ним
23 августа, 10:09
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМоскваЯрослав МоскаликСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала