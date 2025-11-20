https://ria.ru/20251120/kuzina-2056162838.html
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.11.2025
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе
Завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, признали вменяемым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:23:00+03:00
2025-11-20T01:23:00+03:00
2025-11-20T01:23:00+03:00
Источник раскрыл заключение экспертизы обвиняемого во взрыве в Балашихе
Устроившего взрыв в Балашихе Кузина признали вменяемым
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, где погиб генерал Ярослав Москалик, признали вменяемым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела.
“Его признали вменяемым, какое-либо психическое расстройство не выявлено”, - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд рассматривает дело в отношении Кузина в закрытом режиме, фигурант признал вину во всех вменяемых ему преступлениях.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик
погиб в результате теракта в Балашихе
25 апреля. Басманный суд Москвы
арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК
, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию
и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ
. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины
, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова
в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.