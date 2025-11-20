Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 20.11.2025 (обновлено: 10:20 20.11.2025)
Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ
Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ
Прокуратура Курской области проконтролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в курском приграничье, где в результате атаки ВСУ по подстанции без... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ

Курская прокуратура проконтролирует восстановление атакованных ВСУ подстанций

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара ВСУ по подстанции в Курской области
Последствия удара ВСУ по подстанции в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара ВСУ по подстанции в Курской области
КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области проконтролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в курском приграничье, где в результате атаки ВСУ по подстанции без электричества остались более 16 тысяч человек в 85 населенных пунктах Рыльского, Глушковского и Кореневского районов, сообщили в региональном ведомстве.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ нанесли удары по электроподстанциям в курском приграничье, Рыльск подключен к резервным источникам, а устранить неполадки постараются как можно скорее.
«

"Прокуратура Курской области контролирует проведение восстановительных работ с вязи с временным выходом из строя электроподстанции в городе Рыльск. По предварительным данным, отключение электроэнергии произошло в 85 населенных пунктах Рыльского, Глушковского, Кореневского районов, без электроснабжения остаются более 16 тысяч человек", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области.

Уточняется, что надзорным ведомством открыта горячая линия по вопросу соблюдения прав граждан при организации подачи электроснабжения в жилые дома.
"Телефон горячей линии 8-910-311-52-34. Ситуация находится на личном контроле прокурора Курской области Алексея Цуканова", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
6 ноября, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
