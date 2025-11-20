Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ

КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области проконтролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в курском приграничье, где в результате атаки ВСУ по подстанции без электричества остались более 16 тысяч человек в 85 населенных пунктах Рыльского, Глушковского и Кореневского районов, сообщили в региональном ведомстве.