Прокуратура проконтролирует ремонт курских подстанций после атаки ВСУ

КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура Курской области проконтролирует ситуацию с восстановлением электроснабжения в курском приграничье, где в результате атаки ВСУ по подстанции без электричества остались более 16 тысяч человек в 85 населенных пунктах Рыльского, Глушковского и Кореневского районов, сообщили в региональном ведомстве.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ нанесли удары по электроподстанциям в курском приграничье, Рыльск подключен к резервным источникам, а устранить неполадки постараются как можно скорее.
«
"Прокуратура Курской области контролирует проведение восстановительных работ с вязи с временным выходом из строя электроподстанции в городе Рыльск. По предварительным данным, отключение электроэнергии произошло в 85 населенных пунктах Рыльского, Глушковского, Кореневского районов, без электроснабжения остаются более 16 тысяч человек", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Курской области.
Уточняется, что надзорным ведомством открыта горячая линия по вопросу соблюдения прав граждан при организации подачи электроснабжения в жилые дома.
"Телефон горячей линии 8-910-311-52-34. Ситуация находится на личном контроле прокурора Курской области Алексея Цуканова", - говорится в сообщении.
