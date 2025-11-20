https://ria.ru/20251120/kupyansk-2056443562.html
Прорыва ВСУ из Купянска не было, заявил командующий группировкой "Запад"
Прорыва ВСУ из Купянска не было, заявил командующий группировкой "Запад" - РИА Новости, 20.11.2025
Прорыва ВСУ из Купянска не было, заявил командующий группировкой "Запад"
Прорыва противника из Купянска не было допущено, заявил командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Прорыва ВСУ из Купянска не было, заявил командующий группировкой "Запад"
Кузовлев: прорыв ВСУ из Купянска не был допущен