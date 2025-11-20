На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 14 лет колонии россиянке, которая сообщала гражданке Украины сведения о ПВО для последующей передачи военнослужащему ВСУ, сообщила прокуратура Краснодарского края.
Как установил суд, в январе 2024 года 44-летняя Наталья Лопатко из политических и идеологических убеждений, находясь в Новороссийске, собрала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск Минобороны РФ в Новороссийске. Их с помощью мессенджера она передала ранее знакомой гражданке Украины с целью "последующей передачи отцу последней - военнослужащему ВСУ для использования против безопасности Российской Федерации".
Фигурантку признали виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ). Противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы", - сообщили в прокуратуре края.