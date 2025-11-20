Рейтинг@Mail.ru
На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО
14:13 20.11.2025
На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО
На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО - РИА Новости, 20.11.2025
На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО
Краснодарский краевой суд назначил 14 лет колонии россиянке, которая сообщала гражданке Украины сведения о ПВО для последующей передачи военнослужащему ВСУ,... РИА Новости, 20.11.2025
происшествия
россия
украина
краснодарский край
вооруженные силы украины
краснодарский краевой суд
россия
украина
краснодарский край
происшествия, россия, украина, краснодарский край, вооруженные силы украины, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины, Краснодарский краевой суд
На Кубани женщину осудили на 14 лет за передачу Украине сведений о ПВО

На Кубани суд приговорил женщину к 14 годам за передачу Украине данных о ПВО

Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский краевой суд назначил 14 лет колонии россиянке, которая сообщала гражданке Украины сведения о ПВО для последующей передачи военнослужащему ВСУ, сообщила прокуратура Краснодарского края.
Как установил суд, в январе 2024 года 44-летняя Наталья Лопатко из политических и идеологических убеждений, находясь в Новороссийске, собрала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск Минобороны РФ в Новороссийске. Их с помощью мессенджера она передала ранее знакомой гражданке Украины с целью "последующей передачи отцу последней - военнослужащему ВСУ для использования против безопасности Российской Федерации".
Фигурантку признали виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенное гражданином Российской Федерации оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ). Противоправная деятельность подсудимой пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы", - сообщили в прокуратуре края.
Происшествия Россия Украина Краснодарский край Вооруженные силы Украины Краснодарский краевой суд
 
 
