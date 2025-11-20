Песков ответил на вопрос о новом плане по урегулированию на Украине

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кремль не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по украинскому урегулированию, помимо того, что говорилось в Анкоридже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я могу по этому сюжету лишь сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера. Чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже, мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли подтвердить в Кремле работу над новым планом по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями.