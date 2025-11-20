https://ria.ru/20251120/kreml-2056280021.html
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина - РИА Новости, 20.11.2025
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
Технологии искусственного интеллекта с каждым годом позволяют все полнее обрабатывать обращения граждан для прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
В Кремле рассказали об обработке обращений для прямой линии Путина
Песков: ИИ позволяет полнее обрабатывать обращения для прямой линии Путина