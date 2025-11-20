Парламентарии Краснодарского края обратились к вице-премьеру РФ Хуснуллину

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на 70-й пленарной сессии Законодательного собрания региона обращение к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о необходимости совершенствования федерального законодательства в сфере градостроительства в части осуществления строительного контроля в субъектах РФ.

Об инициативе Законодательного Собрания рассказал на пленарном заседании глава комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.

По его словам, Законодательное Собрание обращается к Правительству России с просьбой инициировать соответствующие изменения в Градостроительный кодекс РФ с целью расширения полномочий субъектов по проведению строительного контроля в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств регионального бюджета.

Руководитель краевого Законодательного собрания Юрий Бурлачко при этом отметил, что, учитывая постоянно растущую численность населения края, год от года все более актуальным становится и вопрос расширения социальной инфраструктуры, что, в свою очередь, требует новых больниц, детских садов, школ и спортивных сооружений.