Парламентарии Краснодарского края обратились к вице-премьеру РФ Хуснуллину

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на 70-й пленарной сессии Законодательного собрания региона обращение к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о необходимости совершенствования федерального законодательства в сфере градостроительства в части осуществления строительного контроля в субъектах РФ.
Об инициативе Законодательного Собрания рассказал на пленарном заседании глава комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.
По его словам, Законодательное Собрание обращается к Правительству России с просьбой инициировать соответствующие изменения в Градостроительный кодекс РФ с целью расширения полномочий субъектов по проведению строительного контроля в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств регионального бюджета.
Руководитель краевого Законодательного собрания Юрий Бурлачко при этом отметил, что, учитывая постоянно растущую численность населения края, год от года все более актуальным становится и вопрос расширения социальной инфраструктуры, что, в свою очередь, требует новых больниц, детских садов, школ и спортивных сооружений.
"Сейчас, согласно действующему Градкодексу РФ, процесс строительства находится под контролем того, кто непосредственно возводит тот или иной объект. Но зачастую организации, осуществляющие строительный контроль, являются аффилированными с подрядчиком и тем самым не обеспечивают его должный уровень. Если же наделить полномочием по строительному контролю орган исполнительной власти либо подведомственное ему учреждение, то, на наш взгляд, существенно повысились бы безопасность и качество возведения объектов, а процедура организации и проведения всех работ стала бы более прозрачной. Соответственно можно было бы оптимизировать использование бюджетных средств и сам процесс строительства", - считает Бурлачко.