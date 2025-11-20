Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения - РИА Новости, 20.11.2025
22:53 20.11.2025
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения
2025
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения

В аэропорту Котласа сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Котласа Архангельской области, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Котлас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
19 ноября, 17:18
 
КотласАрхангельская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
