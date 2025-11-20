https://ria.ru/20251120/kotlas-2056454104.html
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения
В аэропорту Котласа сняли временные ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Котласа Архангельской области, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.11.2025
котлас, архангельская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Котлас, Архангельская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
