Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области

Королев подчеркнул значимость проекта для жителей, комплексного развития Торжка. Ввод трассы важен для сохранения культурных и исторических объектов города: это позволит направить транспортный поток, включая грузовые машины, в обход исторического центра и жилых районов.

На совещании рассмотрены варианты прохождения новой трассы, размещение на ней мостовых, инженерных и других сооружений. Определен наиболее оптимальный проект – с учетом удобства для местных жителей и предприятий, организации строительных работ. Протяженность дороги, согласно данному варианту, составит порядка 14 километров. Предусмотрено создание двухполосной проезжей части, обустройство путепровода через железнодорожную ветку Торжок – Ржев, моста через реку Тверцу.