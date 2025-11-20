https://ria.ru/20251120/korolev-2056326914.html
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
20.11.2025
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел в региональном правительстве совещание о строительстве обхода города... РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел в региональном правительстве совещание о строительстве обхода города Торжка, сообщает пресс-служба облправительства.
Королев подчеркнул значимость проекта для жителей, комплексного развития Торжка. Ввод трассы важен для сохранения культурных и исторических объектов города: это позволит направить транспортный поток, включая грузовые машины, в обход исторического центра и жилых районов.
На совещании рассмотрены варианты прохождения новой трассы, размещение на ней мостовых, инженерных и других сооружений. Определен наиболее оптимальный проект – с учетом удобства для местных жителей и предприятий, организации строительных работ. Протяженность дороги, согласно данному варианту, составит порядка 14 километров. Предусмотрено создание двухполосной проезжей части, обустройство путепровода через железнодорожную ветку Торжок – Ржев, моста через реку Тверцу.
Королев поставил задачи, касающиеся сроков подготовки проектной и другой необходимой документации, выполнения строительных работ, финансирования мероприятий.