Рейтинг@Mail.ru
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:01 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/korolev-2056326914.html
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области - РИА Новости, 20.11.2025
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел в региональном правительстве совещание о строительстве обхода города... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:01:00+03:00
2025-11-20T15:01:00+03:00
тверская область
торжок
ржев
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056324431_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_0457c3fb7899bcbf884b207554eda115.jpg
https://ria.ru/20251120/proekt-2056315303.html
торжок
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056324431_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_df4e54501bd6f8617827c5bd9e890790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
торжок, ржев, виталий королев
Тверская область, Торжок, Ржев, Виталий Королев
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области

Королев поставил задачи по строительству обхода города Торжка в Тверской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиКоролев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Королев поставил задачи по постройке обхода Торжка в Тверской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев провел в региональном правительстве совещание о строительстве обхода города Торжка, сообщает пресс-служба облправительства.
Королев подчеркнул значимость проекта для жителей, комплексного развития Торжка. Ввод трассы важен для сохранения культурных и исторических объектов города: это позволит направить транспортный поток, включая грузовые машины, в обход исторического центра и жилых районов.
На совещании рассмотрены варианты прохождения новой трассы, размещение на ней мостовых, инженерных и других сооружений. Определен наиболее оптимальный проект – с учетом удобства для местных жителей и предприятий, организации строительных работ. Протяженность дороги, согласно данному варианту, составит порядка 14 километров. Предусмотрено создание двухполосной проезжей части, обустройство путепровода через железнодорожную ветку Торжок – Ржев, моста через реку Тверцу.
Королев поставил задачи, касающиеся сроков подготовки проектной и другой необходимой документации, выполнения строительных работ, финансирования мероприятий.
В Тверской области завершили реализацию проекта Лица Героев в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
Вчера, 14:32
 
Тверская областьТоржокРжевВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала