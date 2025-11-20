Виталий Королев обсудил создание в Старице образовательного кластера

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко обсудили реализацию проекта "Старицкий посад", мастер-плана Старицы и создание в городе образовательного кластера, сообщает пресс-служба облправительства.

Открывая встречу, Королев поблагодарил Христенко за вклад в развитие Старицкого округа, сохранение его духовного и культурно-исторического наследия. При участии Фонда возрожден монастырь, обеспечено всестороннее развитие и воспитание детей и молодежи на площадке центра "Образ" при обители, ведется работа по увековечению памяти людей, чья жизнь была связана со старицкой землей, – первого Патриарха Московского и всея Руси Иова, поэта А.С. Пушкина и других.

"Сегодня совместная работа Фонда и региона выходит на новый уровень, предусматривающий реализацию мастер-плана города Старицы, который в 2027 году отметит 730-летие со дня основания. Важно, чтобы город и округ продолжали развиваться, были местом, где рождается много детей, где после получения профессии остается молодежь, куда хотят приехать жители других регионов России", — приводит пресс-служба слова Королева.

Руководитель области особо подчеркнул значимость развития туристического и рекреационного потенциала Старицкого округа, что может дать экономический эффект для региона. Приоритетами в реализации совместных проектов Королев назвал комплексный подход к развитию территории, создание новых рабочих мест для молодежи и всех жителей.

"Мы, безусловно, заинтересованы в дальнейшей работе и взаимодействии. Задачи, которые поставлены Фондом 25 лет назад, а сегодня трансформировались и стали шире, можно решать только вместе. Многие из них связаны с развитием инфраструктуры, социальным развитием. Для нас ценность Старицкого округа – это ценность человеческого капитала", — приводит пресс-служба слова Христенко.

Одно из предложений, озвученных им на встрече, касалось создания в Старице образовательного кластера, который привлечет в округ молодежь не только Верхневолжья, но и других регионов страны.

"Поддерживаем такой подход. И ваше уникальное личное включение, конечно, дает уверенность, что столь масштабные планы будут успешно реализованы", — подчеркнул Королев.

Планируется восстановление храмов, благоустройство общественных пространств, строительство туристического комплекса и малоэтажного современного жилья в стилистике, отражающей историю и культуру Старицы. Предусмотрено создание новых образовательных программ с акцентом на сферу гостеприимства и потребности местных предприятий. Заложено развитие Старицкой центральной районной больницы, улично-дорожной сети.

В основе документа лежит реализация проекта "Старицкий посад", инициированного Фондом возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря.

"Старицкий посад" предполагает комплексный подход к сохранению исторического наследия, развитию современной инфраструктуры в целях повышения социальной и туристической привлекательности города. Предусмотрен ввод более 200 новых рабочих мест для местных жителей, строительство жилья, в том числе для молодых специалистов.