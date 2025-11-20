Песков переадресовал вопросы о военных кораблях в Минобороны

Рейтинг@Mail.ru
13:27 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/korabli-2056285960.html
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал задавать вопросы о военных кораблях в министерство обороны России. РИА Новости, 20.11.2025
россия
шотландия
дмитрий песков
джон хили
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
шотландия
Новости
россия, шотландия, дмитрий песков, джон хили, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Шотландия, Дмитрий Песков, Джон Хили, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал задавать вопросы о военных кораблях в министерство обороны России.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, какова реакция Кремля на то, что якобы российский разведывательный корабль использовал лазеры для того, чтобы помешать отследить его активность.
«
"Нужно адресовать в министерство обороны этот вопрос, потому что это касается действий наших военных кораблей. И, конечно, здесь комментировать могут только наши военные", - сказал он.
После журналисты задали уточняющий вопрос о том, являлся ли этот корабль военным. Песков уточнил, что слово "корабль" подразумевает значение военного корабля.
«
"Вы же сказали "корабль". Корабль - это значит, военный корабль, это по-русски так. Судна - это мирные плоты. Корабль - это военный корабль по-русски. Поэтому, если вы говорите о корабле, тогда нужно адресовать вопрос в наше министерство обороны", - отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее издание Independent сообщило, что глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за российского корабля "Янтарь". Министр заявил, что российский разведывательный корабль, работавший к северу от Шотландии, направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину
19 ноября, 16:13
 
РоссияШотландияДмитрий ПесковДжон ХилиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
