Песков переадресовал вопросы о военных кораблях в Минобороны

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал задавать вопросы о военных кораблях в министерство обороны России.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, какова реакция Кремля на то, что якобы российский разведывательный корабль использовал лазеры для того, чтобы помешать отследить его активность.
«
"Нужно адресовать в министерство обороны этот вопрос, потому что это касается действий наших военных кораблей. И, конечно, здесь комментировать могут только наши военные", - сказал он.
После журналисты задали уточняющий вопрос о том, являлся ли этот корабль военным. Песков уточнил, что слово "корабль" подразумевает значение военного корабля.
«
"Вы же сказали "корабль". Корабль - это значит, военный корабль, это по-русски так. Судна - это мирные плоты. Корабль - это военный корабль по-русски. Поэтому, если вы говорите о корабле, тогда нужно адресовать вопрос в наше министерство обороны", - отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее издание Independent сообщило, что глава Минобороны Британии Джон Хили обратился с посланием к России из-за российского корабля "Янтарь". Министр заявил, что российский разведывательный корабль, работавший к северу от Шотландии, направил лазеры на пилотов разведывательных самолетов, которые следили за его действиями.