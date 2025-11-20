ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Отмена концерта выдающейся пианистки Елизаветы Леонской в Нидерландах показывает, что политика в королевстве снова побеждает искусство, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

Концертный зал Эйндховена в Нидерландах в среду сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт пианистки Елизаветы Леонской, так как она выступала в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.

"Не удивлены. К нашему большому сожалению, тенденция, наметившаяся в Нидерландах уже давно, лишь продолжает усугубляться... С сожалением наблюдаем, как в результате необдуманных решений политика в королевстве в очередной раз побеждает искусство", - прокомментировали отмену концерта в дипмиссии.

Там отметили, что культура и искусство, которые всегда служили объединяющим началом, в Нидерландах превратились "в обыкновенный инструмент сведения политических счетов с теми, кто не вписывается в рамки, которые местная элита считает единственно возможными и правильными".

« "На этот раз "отличился" Концертный зал города Эйндховен, где публика лишилась возможности насладиться выступлением мастера мирового уровня – пианистки Елизаветы Леонской", - заявили в российском посольстве.