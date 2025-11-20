Рейтинг@Mail.ru
00:01 20.11.2025 (обновлено: 00:32 20.11.2025)
Посольство России прокомментировало отмену концерта Леонской в Нидерландах
Отмена концерта выдающейся пианистки Елизаветы Леонской в Нидерландах показывает, что политика в королевстве снова побеждает искусство, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
нидерланды
россия
гаага
в мире, нидерланды, россия, гаага
В мире, Нидерланды, Россия, Гаага
ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Отмена концерта выдающейся пианистки Елизаветы Леонской в Нидерландах показывает, что политика в королевстве снова побеждает искусство, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
Концертный зал Эйндховена в Нидерландах в среду сообщил о решении отменить запланированный на 4 декабря концерт пианистки Елизаветы Леонской, так как она выступала в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.
"Не удивлены. К нашему большому сожалению, тенденция, наметившаяся в Нидерландах уже давно, лишь продолжает усугубляться... С сожалением наблюдаем, как в результате необдуманных решений политика в королевстве в очередной раз побеждает искусство", - прокомментировали отмену концерта в дипмиссии.
Там отметили, что культура и искусство, которые всегда служили объединяющим началом, в Нидерландах превратились "в обыкновенный инструмент сведения политических счетов с теми, кто не вписывается в рамки, которые местная элита считает единственно возможными и правильными".
"На этот раз "отличился" Концертный зал города Эйндховен, где публика лишилась возможности насладиться выступлением мастера мирового уровня – пианистки Елизаветы Леонской", - заявили в российском посольстве.
В дипмиссии также указали на то, что русофобия в Нидерландах, "похоже, становится национальной идеей".
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
13 ноября, 17:00
 
