Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки - РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
Группировка "Южная" полностью взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки, приступила к зачистке центра, сообщил командующий "Южной"... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:53:00+03:00
2025-11-20T21:53:00+03:00
2025-11-20T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
россия
владимир путин
константиновка
россия
Новости
ru-RU
константиновка, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Россия, Владимир Путин
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
"Южная" взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки