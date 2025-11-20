Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 20.11.2025
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки
Группировка "Южная" полностью взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки, приступила к зачистке центра, сообщил командующий "Южной"... РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Южная" взяла под контроль восточную часть Константиновки

"Южная" взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группировка "Южная" полностью взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки, приступила к зачистке центра, сообщил командующий "Южной" группировкой ВС РФ Сергей Медведев.
"Штурмовые подразделение группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города (Константиновки - ред.), приступили к зачистке центра", - сказал Медведев в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки "Запад".
Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияВладимир Путин
 
 
