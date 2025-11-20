Член жюри "Мисс Вселенная" обвинил организаторов в жульничестве

БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Один из членов жюри конкурса "Мисс Вселенная", французский композитор и бизнесмен ливанского происхождения Омар Арфуш обвинил его организаторов в жульничестве и подтасовке результатов за три дня до финала, который пройдет в пятницу в Бангкоке, сообщает в четверг сингапурский телеканал Один из членов жюри конкурса "Мисс Вселенная", французский композитор и бизнесмен ливанского происхождения Омар Арфуш обвинил его организаторов в жульничестве и подтасовке результатов за три дня до финала, который пройдет в пятницу в Бангкоке, сообщает в четверг сингапурский телеканал CNA на своих интернет-ресурсах.

"Арфуш вышел из состава жюри 18 ноября за три дня до финала и обвинил организаторов конкурса в жульничестве и подтасовке результатов предстоящего финала", - сообщает телеканал со ссылкой на официальное заявление Арфуша.

В своем заявлении Арфуш пишет, что он официально проконсультировался с одной из ведущих юридических фирм Нью-Йорка для рассмотрения возможности подачи официальной жалобы в Генпрокуратуру против организации "Мисс Вселенная", которая зарегистрирована в США

"Рассмотренные (на консультации – ред.) вопросы включают, помимо прочего, мошенничество, злоупотребление полномочиями, коррупцию, обман, нарушение контракта, конфликт интересов, а также моральный и репутационный ущерб", - говорится в заявлении композитора.

По его словам, до прибытия в Бангкок на финал конкурса официального жюри организаторами было проведено тайное и незаконное голосование для определения 30 лучших претендентов.

"Это голосование проводилось лицами, не являющимися официальными членами... жюри, включая как минимум одного человека, состоящего в личных романтических отношениях с претенденткой, что является явным и серьёзным конфликтом интересов и может быть квалифицировано как сговор и манипулирование международным конкурсом", - пишет Арфуш, добавляя, что его ввели в заблуждение и публично использовали для придания достоверности избирательному процессу, который уже был скомпрометирован.

Композитор пообещал внести в иски в американский суд требования о возмещении ущерба и компенсациях за эмоциональную травму, репутационный ущерб и значительные затраты времени и энергии, "особенно на сочинение оригинальной музыки для мероприятия, нарушающего основополагающие принципы справедливости", а также назвал предполагаемые подтасовки "мошенничеством глобального масштаба".

CNA также опубликовал официальное заявление еще одного покинувшего конкурс члена жюри - французского футболиста и бывшего игрока "Челси" Клода Макелеле , однако в нем не упоминается предполагаемое мошенничество.

"С сожалением вынужден сообщить, что по непредвиденным личным причинам я не смогу присутствовать на мероприятии "Мисс Вселенная 2025", - пишет футболист.

Американское издание People, ссылаясь на интервью с Арфушем, сообщает, что намерение выйти из состава жюри якобы также выразила председатель отборочной комиссии "Мисс Вселенной" Камилла, принцесса Бурбон-Сицилийская и герцогиня де Кастро, однако, как отмечает телеканал CNA, официального заявления об этом итальянская аристократка не делала.

Организаторы конкурса в опубликованном CNA официальном ответе на обвинения, выдвинутые Арфушем, заявляют, что композитор принял за сговор и подтасовку результатов финала конкурса "Мисс Вселенной" работу организационного комитета другого мероприятия организации - программы Beyond the Crown ("После короны") с участием победительниц и призеров конкурса, направленной на "продвижение лидерских качеств, служение обществу в сферах образования, здравоохранения, инклюзивности, и значимого участия в благотворительной деятельности". Организаторы предполагают, что заявление о создании отборочного комитета программы Beyond the Crown от 17 ноября 2025 года стало причиной недоразумения.

"Организация "Мисс Вселенная" вновь заявляет, что все процедуры судейства 74-го конкурса "Мисс Вселенная" остаются официальными, прозрачными и полностью регламентируются протоколами... Программа Beyond the Crown действует независимо и не является частью процесса оценки конкурса. Мы призываем всех зрителей использовать исключительно проверенные материалы организации "Мисс Вселенная" и продолжать поддерживать участниц, воплощающих ценности "Мисс Вселенная", - говорится в документе.