В НАСА рассказали, откуда могла прилететь комета 3I/ATLAS

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Комета 3I/ATLAS могла прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной системы, заявили в НАСА.

"Есть косвенные доказательства того, что, учитывая скорость, с которой она вошла в нашу Солнечную систему, она прибыла из каких-то очень старых (звёздных - ред.) популяций — из звездной системы (образовавшейся - ред.) вокруг очень старой звезды. Это вполне возможно, мы не можем утверждать это наверняка, но вероятность такова, что она прибыла из звёздной системы, которая старше, чем наша собственная", - сказал ведущий научный сотрудник Том Стэтлер в ходе трансляции комического агентства.

При этом в НАСА признали, что не могут установить точное место происхождения кометы.

"Было бы здорово, было бы просто замечательно, если бы мы смогли проследить входящую траекторию в Солнечную систему, отмотать её назад и понять, откуда она прилетела. Но не все так просто", - сказал Стэтлер.

НАСА ранее уточняло, что комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, вошедшим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от планеты. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров.

Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля этого года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли, информировало НАСА.