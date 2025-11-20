В НАСА отвергли идею, что 3I/ATLAS ускоряется, как космический корабль

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Ускорения кометы 3I/ATLAS происходят по естественным причинам, как и смена орбиты, заявил исполняющий обязанности руководителя управления асторфизики НАСА Шон Домагал-Голдман.

"Негравитационное ускорение мы изучаем в отношении каждой кометы, потому что это всегда что-то необходимое для объяснения. Когда комета испаряется, она выбрасывает газ. Всегда что-то выталкиваемое из кометы работает, как ракетный двигатель", - сказал Домагал-Голдман.

По его словам, перемены в орбите комет в результате этих явлений вполне обычны.

« "Есть изменения в орбите, но негравитационные ускорения сейчас соответствуют тем, что мы видели у комет в солнечной системе", - заключил он.