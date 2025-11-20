В НАСА комету 3I/ATLAS сравнили со снежком

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Комета 3I/ATLAS по своей сути является снежным комом диаметром более 5,5 километра, заявила заместитель руководителя управления научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) Никола Фокс.

"Это межзвездная комета. Кометы - это крошечный космический снежок. Изучая их, мы узнаем окружающую среду места, откуда они прибыли", - сказала Фокс на пресс-конференции.

Телескоп Хаббл снял облако космической пыли вокруг кометы, что позволило установить ее размер - более 5,5 км в диаметре, сообщила представитель НАСА . Фокс назвала комету "дружелюбным гостем", следование которого через Солнечную систему удалось отследить впервые.

Ведомство представило новые снимки, собранные в ходе нескольких миссий: телескопами Хаббл и Джеймс Вебб и космическими аппаратами.

НАСА ранее уточняло, что комета стала лишь третьим когда-либо опознанным объектом, вошедшим в Солнечную систему из другой части галактики. Она не представляет угрозы для Земли и останется на расстоянии более 250 миллионов километров от планеты. В начале октября комета приблизилась к Марсу на 30 миллионов километров.

Телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля этого года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли, инфоровало НАСА.