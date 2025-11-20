Рейтинг@Mail.ru
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле
Наука
 
00:00 20.11.2025
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле - РИА Новости, 20.11.2025
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле
Комета межзвездного происхождения 3I/ATLAS подойдет к Земле на минимальное расстояние примерно 273 миллионов километров в пятницу, 19 декабря, что почти вдвое... РИА Новости, 20.11.2025
земля, наса, космос
Наука, Земля, НАСА, Космос
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле

Комета 3I/ATLAS приблизится к Земле на расстояние 273 миллиона километров

© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Комета межзвездного происхождения 3I/ATLAS подойдет к Земле на минимальное расстояние примерно 273 миллионов километров в пятницу, 19 декабря, что почти вдвое превышает дистанцию между Землёй и Солнцем, сообщило в среду НАСА.
"Комета 3I/ATLAS в пятницу, 19 декабря подойдёт к Земле не ближе, чем на 170 миллионов миль", — указало агентство, отметив в обнародованном пресс-релизе, что это почти вдвое больше расстояния между Землёй и Солнцем.
По данным НАСА, космические аппараты продолжат наблюдать за кометой, пока она движется через Солнечную систему. Ожидается, что весной 2026 года небесное тело пересечёт орбиту Юпитера.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS не заденет Землю
Вчера, 23:58
 
НаукаЗемляНАСАКосмос
 
 
