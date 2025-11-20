https://ria.ru/20251120/kometa-2056155751.html
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле - РИА Новости, 20.11.2025
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле
Комета межзвездного происхождения 3I/ATLAS подойдет к Земле на минимальное расстояние примерно 273 миллионов километров в пятницу, 19 декабря, что почти вдвое... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T00:00:00+03:00
2025-11-20T00:00:00+03:00
2025-11-20T00:00:00+03:00
наука
земля
наса
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051000069_0:84:771:518_1920x0_80_0_0_e9873f5875dce8b26bc96dd12fb3c1e5.png
https://ria.ru/20251119/kometa-2056155565.html
земля
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051000069_0:12:771:590_1920x0_80_0_0_dfcfa8c3c2073b8e10269778aba74d6f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, наса, космос
Наука, Земля, НАСА, Космос
В НАСА рассказали, когда комета 3I/ATLAS приблизится к Земле
Комета 3I/ATLAS приблизится к Земле на расстояние 273 миллиона километров