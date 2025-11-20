https://ria.ru/20251120/kollaps-2056452030.html
На Западе сделали тревожное заявление о коллапсе Украины
Ситуация на Украине близка к коллапсу из-за положения на фронте и коррупционных скандалов, заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле, его слова передает... РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Ситуация на Украине близка к коллапсу из-за положения на фронте и коррупционных скандалов, заявил немецкий военный эксперт Ральф Тиле, его слова передает издание L’antidiplomatico.
"Украина рушится. Остальные делают вид, что не замечают этого. Ситуация действительно сложная, как на военном фронте, так и на внутриполитическом. Тема коррупции, которую так давно не поднимали, теперь выходит на первый план", — отметил эксперт.
Как подчеркнул Тиле, затруднительное положение Украины
усугубляется тем, что США
перестали предоставлять бесплатную помощь, а Европа
столкнулась с финансовым кризисом.
"Похоже, что Украина изнашивается быстрее, чем Россия
. Я думаю, что сейчас ситуация склоняется к тому, что Путин сможет выбрать, когда положить конец боевым действиям", —
спрогнозировал он.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ
начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу
, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского
. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук
с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
