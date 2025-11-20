https://ria.ru/20251120/kljuka-2056409342.html
Актриса Клюка и режиссер Морозов развелись в мировом суде
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов развелись в мировом суде, сообщили РИА Новости в суде.
"Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссёром Владимиром Морозовым. Решением мирового судьи ... брак расторгнут", - сказали в суде.
Клюка наиболее известна по роли Евлампии Романовой в экранизации детективов Дарьи Донцовой "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант", Морозов работал над этим телешоу. Пара поженилась в 2003 году, тогда же у них родился сын.