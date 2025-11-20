Рейтинг@Mail.ru
Актриса Клюка и режиссер Морозов развелись в мировом суде
19:09 20.11.2025 (обновлено: 19:27 20.11.2025)
Актриса Клюка и режиссер Морозов развелись в мировом суде
Актриса Клюка и режиссер Морозов развелись в мировом суде

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов развелись в мировом суде, сообщили РИА Новости в суде.
"Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссёром Владимиром Морозовым. Решением мирового судьи ... брак расторгнут", - сказали в суде.
Клюка наиболее известна по роли Евлампии Романовой в экранизации детективов Дарьи Донцовой "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант", Морозов работал над этим телешоу. Пара поженилась в 2003 году, тогда же у них родился сын.
Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Дмитрий и Полина Дибровы развелись в мировом суде
25 сентября, 11:25
 
Шоубиз
 
 
