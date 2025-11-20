Актриса Клюка и режиссер Морозов развелись в мировом суде

"Столичный суд рассмотрел иск о расторжении брака между актрисой Аллой Клюка и кинорежиссёром Владимиром Морозовым. Решением мирового судьи ... брак расторгнут", - сказали в суде.

Клюка наиболее известна по роли Евлампии Романовой в экранизации детективов Дарьи Донцовой "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант", Морозов работал над этим телешоу. Пара поженилась в 2003 году, тогда же у них родился сын.