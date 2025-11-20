Рейтинг@Mail.ru
План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico
09:49 20.11.2025
План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico
План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico - РИА Новости, 20.11.2025
План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico
Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico

Politico: план США по Украине предполагает значительные уступки Киева

© РИА Новости / Стрингер
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
"План из 28 пунктов... в его нынешнем виде потребует значительных уступок от Украины", - пишет издание.
При том источник отметил, что положения плана остаются предметом для переговоров.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Великобританию не информировали о предложениях США по Украине, пишут СМИ
