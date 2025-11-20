План США по Украине потребует много уступок от Киева, пишет Politico

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предлагаемый США план по урегулированию на Украине предполагает значительные уступки со стороны Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
"План из 28 пунктов... в его нынешнем виде потребует значительных уступок от Украины", - пишет издание.
При том источник отметил, что положения плана остаются предметом для переговоров.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс российскими территориями.