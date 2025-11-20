СП призвала ужесточить наказание для резидентов ОЭЗ на Кавказе за нарушения

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Счетная палата РФ отмечает недостаточно эффективное использование бюджетных инвестиций, предоставленных АО "Кавказ.РФ" на создание объектов туристической инфраструктуры в особых экономических зонах (ОЭЗ) на Северном Кавказе, и предлагает ужесточить для резидентов этих ОЭЗ ответственность за невыполнение обязательств, говорится в материалах ведомства.
Счетная палата проверила использование федеральных субсидий, выделенных в 2022-2024 годы, на строительство объектов ЖКХ и культуры в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также бюджетных инвестиций АО "Кавказ.РФ" на создание туристической инфраструктуры на территории Северного Кавказа.
"Недостаточная эффективность также отмечена Счетной палатой по итогам проверки использования бюджетных инвестиций, предоставленных АО "Кавказ.РФ" на создание объектов туристической инфраструктуры в особых экономических зонах (ОЭЗ) на Северном Кавказе", - отмечается в материалах.
"В 2022-2025 годах общий объем инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ составил 40,2 млрд рублей, из которых освоено - 28,8 млрд рублей (71,6%). Нецелевого использования средств проверкой не установлено. При этом показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций в ряде случаев не достигались: в 2022 году фактически введены 3 объекта ОЭЗ из 5 запланированных, в 2023 году - 18 из 20, в 2024 году - 7 из 9", - говорится там.
Кроме того, Счетная палата отметила, что деятельность по организации работы с резидентами ОЭЗ также недостаточно эффективна.
"В первую очередь это выражается в несоизмеримости объемов инвестиций резидентов с масштабом бюджетных вложений в создание инфраструктуры. С 2010 года на создание инфраструктуры ОЭЗ "Архыз" и ОЭЗ "Эльбрус" было направлено 23,3 млрд рублей и 25,4 млрд рублей соответственно, при этом резидентами данных ОЭЗ по состоянию на 1 января 2025 года инвестировано 9,9 млрд рублей и 1,8 млрд рублей", - уточняет ведомство.
В ходе проверки Счетная палата также выявила случаи оказания услуг по временному размещению граждан, являющихся собственниками (пользователями) объектов недвижимости, расположенных в границах ОЭЗ "Эльбрус" и на прилегающих к ОЭЗ "Архыз" и ОЭЗ "Эльбрус" территориях. "По мнению Счетной палаты, такая практика может приводить к формированию "скрытых" доходов, не учитываемых при налогообложении", - отмечает ведомство.
"Счетная палата провела анализ реализации договора-купли продажи акций АО "УК Архыз" и основных условий концессионного соглашения, планируемого к заключению в целях развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" (КС "Архыз")", - добавили в ведомстве.
По итогам этого анализа Счетная палата дала рекомендации правительству РФ для улучшения условий, обеспечивающих более устойчивую позицию публичной стороны в рамках КС "Архыз", а также закрепление в законодательстве требований к размеру банковской гарантии при заключении концессионных соглашений.
"Также по итогам проверки контрольное ведомство предложило правительству установить дополнительные требования к резидентам ОЭЗ и меры их ответственности за невыполнение принятых обязательств", - говорится в материалах.