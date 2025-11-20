https://ria.ru/20251120/karasev-2056258085.html
Карасев рассудит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче РПЛ
Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА, которое состоится в рамках 16-го тура чемпионата России... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T12:16:00+03:00
2025-11-20T12:16:00+03:00
2025-11-20T12:54:00+03:00
