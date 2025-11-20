Рейтинг@Mail.ru
Карасев рассудит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче РПЛ
Футбол
 
12:16 20.11.2025 (обновлено: 12:54 20.11.2025)
Карасев рассудит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче РПЛ
Карасев рассудит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Карасев рассудит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче РПЛ
Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА, которое состоится в рамках 16-го тура чемпионата России... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
футбол
спорт
сергей карасев (футбол)
кирилл левников
василий казарцев
спартак москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
/20251119/rpl-2056000522.html
Карасев рассудит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче РПЛ

Бригада Карасева обслужит дерби между "Спартаком" и ЦСКА в 16-м туре РПЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА, которое состоится в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.
Помогать ему будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Ранэль Зияков. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и Василий Казарцев (AVAR).
Встреча пройдет 22 ноября на арене "красно-белых". "Спартак" с 25 очками занимает шестое место в таблице чемпионата России, ЦСКА (33 очка) идет вторым.

Другие назначения 16-го тура РПЛ:

  • 21 ноября, пятница:
"Акрон" (Тольятти) - "Сочи" - Сергей Чебан (VAR - Артем Чистяков);
  • 22 ноября, суббота:
"Оренбург" - "Балтика" - Иван Сараев (Павел Шадыханов);
"Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный) - Павел Кукуян (Алексей Сухой);
  • 23 ноября, воскресенье:
"Крылья Советов" (Самара) - "Ростов" - Владислав Целовальников (Андрей Фисенко);
