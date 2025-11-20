Рейтинг@Mail.ru
Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/kallas-2056427495.html
Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас
Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас - РИА Новости, 20.11.2025
Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС подтвердила, что ни один представитель ЕС не работал над мирным планом США по Украине. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:33:00+03:00
2025-11-20T20:33:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
кайя каллас
стив уиткофф
марко рубио
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_838e9d1b957c3b0d1e76b76cc38f462b.jpg
https://ria.ru/20251120/plan-2056414825.html
https://ria.ru/20251120/zelenskij-2056413208.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928763_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_aa66f09e8b51ceb112ece23f059d5496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, кайя каллас, стив уиткофф, марко рубио, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Кайя Каллас, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Евросоюз
Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас

Каллас: ни один представитель ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине

© AP Photo / Mohd RasfanКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Mohd Rasfan
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС подтвердила, что ни один представитель ЕС не работал над мирным планом США по Украине.
"Никто не сообщил, что был вовлечен в этот план. Поэтому ответ - отрицательный", - ответила она на вопрос, действительно ли ни один представитель ЕС не принимал участия в разработке данного плана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Рубио обсудит с европейскими чиновниками план по урегулированию, пишет WSJ
Вчера, 19:34
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию
Вчера, 19:25
 
В миреСШАУкраинаРоссияКайя КалласСтив УиткоффМарко РубиоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала