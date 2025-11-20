Представители ЕС не работали над планом США по Украине, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС подтвердила, что ни один представитель ЕС не работал над мирным планом США по Украине.
"Никто не сообщил, что был вовлечен в этот план. Поэтому ответ - отрицательный", - ответила она на вопрос, действительно ли ни один представитель ЕС не принимал участия в разработке данного плана.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил в среду, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным британской газеты Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.