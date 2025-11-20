Рейтинг@Mail.ru
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 20.11.2025
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
ЕС не участвовал в разработке плана по урегулированию на Украине, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в... РИА Новости, 20.11.2025
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас

Каллас: ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. ЕС не участвовал в разработке плана по урегулированию на Украине, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.
"Насколько я знаю, нет", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, принимали ли европейские чиновники какое-либо участие в разработке плана США и России.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласЕвросоюз
 
 
