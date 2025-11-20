https://ria.ru/20251120/kallas-2056221782.html
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
ЕС не участвовал в разработке плана по урегулированию на Украине, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в... РИА Новости, 20.11.2025
