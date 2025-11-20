Рейтинг@Mail.ru
Каллас сделала заявление о плане США по конфликту на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 20.11.2025 (обновлено: 10:19 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/kallas-2056220395.html
Каллас сделала заявление о плане США по конфликту на Украине
Каллас сделала заявление о плане США по конфликту на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Каллас сделала заявление о плане США по конфликту на Украине
ГЛАВЫ МИД СТРАН ЕС ОБСУДЯТ В ЧЕТВЕРГ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ США ПЛАН ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ – ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕВРОСОЮЗА РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:18:00+03:00
2025-11-20T10:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Евросоюз, В мире
Каллас сделала заявление о плане США по конфликту на Украине

Каллас: главы МИД стран ЕС обсудят план США по конфликту на Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЛАВЫ МИД СТРАН ЕС ОБСУДЯТ В ЧЕТВЕРГ РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ США ПЛАН ПО УКРАИНСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ – ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕВРОСОЮЗА
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала