В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, свою деятельность они маскировали под массажные салоны и кальянные.

По версии СУСК РФ по региону, фигуранты, достоверно зная о признании движения экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ, с 2023 года в городе Калининграде организовали три притона под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. При этом рекламируя оказываемые клиентам услуги, участники группы в одном из салонов осуществляли публичные мероприятия, направленные на распространение и пропаганду экстремистских взглядов.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении пяти жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в Telegram-канале регионального СУСК.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, сообщество имеет отношение к пропаганде ЛГБТ*-отношений, нетрадиционных сексуальных связей.

С 21 апреля 2025 года трое из пяти фигурантов содержатся под стражей по обвинению в организации и вовлечении в занятие проституцией.

Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.