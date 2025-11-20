Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения - РИА Новости, 20.11.2025
17:35 20.11.2025 (обновлено: 17:42 20.11.2025)
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения - РИА Новости, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения
Пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, свою деятельность они... РИА Новости, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения

В Калининграде задержали пять человек по подозрению в организации ЛГБТ-движения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, свою деятельность они маскировали под массажные салоны и кальянные.
По версии СУСК РФ по региону, фигуранты, достоверно зная о признании движения экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ, с 2023 года в городе Калининграде организовали три притона под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. При этом рекламируя оказываемые клиентам услуги, участники группы в одном из салонов осуществляли публичные мероприятия, направленные на распространение и пропаганду экстремистских взглядов.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Суд отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки на включение в реестр иноагентов
13 ноября, 07:58
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении пяти жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в Telegram-канале регионального СУСК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, сообщество имеет отношение к пропаганде ЛГБТ*-отношений, нетрадиционных сексуальных связей.
С 21 апреля 2025 года трое из пяти фигурантов содержатся под стражей по обвинению в организации и вовлечении в занятие проституцией.
Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
15 ноября, 08:46
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
15 ноября, 08:46
* движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ.
 
