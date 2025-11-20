https://ria.ru/20251120/kaliningrad-2056381885.html
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения - РИА Новости, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения
Пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, свою деятельность они... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:35:00+03:00
2025-11-20T17:35:00+03:00
2025-11-20T17:42:00+03:00
происшествия
россия
калининград
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054659306.html
https://ria.ru/20251115/sud-2055129700.html
россия
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининград, калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область
В Калининграде возбудили дело об организации ЛГБТ*-движения
В Калининграде задержали пять человек по подозрению в организации ЛГБТ-движения
КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Пять человек в Калининграде обвиняются в организации и участии в деятельности запрещенного в РФ экстремистского движения ЛГБТ*, свою деятельность они маскировали под массажные салоны и кальянные.
По версии СУСК РФ
по региону, фигуранты, достоверно зная о признании движения экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ, с 2023 года в городе Калининграде
организовали три притона под видом массажных салонов и кальянных для оказания женщинами и мужчинами платных сексуальных услуг. При этом рекламируя оказываемые клиентам услуги, участники группы в одном из салонов осуществляли публичные мероприятия, направленные на распространение и пропаганду экстремистских взглядов.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области
в отношении пяти жителей региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в Telegram-канале
регионального СУСК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, сообщество имеет отношение к пропаганде ЛГБТ*-отношений, нетрадиционных сексуальных связей.
С 21 апреля 2025 года трое из пяти фигурантов содержатся под стражей по обвинению в организации и вовлечении в занятие проституцией.
Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
* движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ.