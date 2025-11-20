В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. СК России возбудил дело после смерти двух младенцев в медучреждении Калининграда, о факте смерти новорожденных сообщила жительница города на личном приеме руководителя регионального СУ СК России Дмитрия Канонерова.

"Канонеров поручил в сжатые сроки организовать производство комиссионной судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принять законное и обоснованное процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль в аппарате управления", — добавили в пресс-службе.