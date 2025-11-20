В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. СК России возбудил дело после смерти двух младенцев в медучреждении Калининграда, о факте смерти новорожденных сообщила жительница города на личном приеме руководителя регионального СУ СК России Дмитрия Канонерова.
"Жительница Калининграда сообщила о гибели новорожденного и второго плода в 2025 году, а также о потере возможности иметь детей. Медицинская помощь оказывалась в одном из калининградских учреждений. По данному факту следственными органами регионального управления СК России уже возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности (часть вторая статьи 293 УК РФ)", — говорится в Telegram-канале регионального СУ СК России.
Отмечается, что еще одна заявительница также сообщила о ненадлежащем ведении беременности в другом родильном доме областного центра. По данному факту следственными органами регионального управления СК России уже проводится доследственная проверка.
"Канонеров поручил в сжатые сроки организовать производство комиссионной судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принять законное и обоснованное процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль в аппарате управления", — добавили в пресс-службе.
