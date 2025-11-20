Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме
16:21 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме - РИА Новости, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме
СК России возбудил дело после смерти двух младенцев в медучреждении Калининграда, о факте смерти новорожденных сообщила жительница города на личном приеме... РИА Новости, 20.11.2025
В Калининграде возбудили дело после гибели двух младенцев в роддоме

СК возбудил дело после смерти двух младенцев в калининградском роддоме

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. СК России возбудил дело после смерти двух младенцев в медучреждении Калининграда, о факте смерти новорожденных сообщила жительница города на личном приеме руководителя регионального СУ СК России Дмитрия Канонерова.
"Жительница Калининграда сообщила о гибели новорожденного и второго плода в 2025 году, а также о потере возможности иметь детей. Медицинская помощь оказывалась в одном из калининградских учреждений. По данному факту следственными органами регионального управления СК России уже возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности (часть вторая статьи 293 УК РФ)", — говорится в Telegram-канале регионального СУ СК России.
Отмечается, что еще одна заявительница также сообщила о ненадлежащем ведении беременности в другом родильном доме областного центра. По данному факту следственными органами регионального управления СК России уже проводится доследственная проверка.
"Канонеров поручил в сжатые сроки организовать производство комиссионной судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принять законное и обоснованное процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль в аппарате управления", — добавили в пресс-службе.
