В офисе Нетаньяху обнаружили конверт с неизвестным содержимым
В офисе Нетаньяху обнаружили конверт с неизвестным содержимым
Конверт с неизвестным содержимым обнаружен в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил израильский портал Ynet. РИА Новости, 20.11.2025
В офисе Нетаньяху обнаружили конверт с неизвестным содержимым
