В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 901 населенном пункте Российской Федерации. Также уточняется, что воспользоваться семейной ипотекой, в том числе для приобретения жилья на вторичном рынке, могут семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства.