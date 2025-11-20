https://ria.ru/20251120/irkutsk-2056226873.html
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 20.11.2025
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Иркутске задержаны 6 человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тысяч мигрантов, заведено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РИА Новости, 20.11.2025
ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. В Иркутске задержаны 6 человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тысяч мигрантов, заведено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Канал незаконной миграции ликвидировали в Иркутске
сотрудники уголовного розыска и управления ФСБ
региона.
Предварительно установлено, что организатором нелегального бизнеса стала местная жительница. В него она вовлекла сообщников - владельцев недвижимости. Лично или через посредников они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания. От имени физлиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного пребывания в России
.
"Таким образом, в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии
, изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники при участии сотрудников Росгвардии
задержали шесть подозреваемых. Все задержанные – женщины", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ. В ходе обысков изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, стальным – об обязательной явке.
Выданные незаконно иностранным гражданам документы будут аннулированы, к ним будут приняты меры по удалению за пределы РФ.