В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. В Иркутске задержаны 6 человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тысяч мигрантов, заведено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Канал незаконной миграции ликвидировали в Иркутске сотрудники уголовного розыска и управления ФСБ региона.

Предварительно установлено, что организатором нелегального бизнеса стала местная жительница. В него она вовлекла сообщников - владельцев недвижимости. Лично или через посредников они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания. От имени физлиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного пребывания в России

"Таким образом, в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии , изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали шесть подозреваемых. Все задержанные – женщины", - говорится в сообщении

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ. В ходе обысков изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, стальным – об обязательной явке.