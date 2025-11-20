Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
20.11.2025
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Иркутске задержаны 6 человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тысяч мигрантов, заведено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РИА Новости, 20.11.2025
В Иркутске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

В Иркутске задержали 6 человек по подозрению в незаконной легализации мигрантов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. В Иркутске задержаны 6 человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тысяч мигрантов, заведено уголовное дело, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Канал незаконной миграции ликвидировали в Иркутске сотрудники уголовного розыска и управления ФСБ региона.
Предварительно установлено, что организатором нелегального бизнеса стала местная жительница. В него она вовлекла сообщников - владельцев недвижимости. Лично или через посредников они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания. От имени физлиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного пребывания в России.
"Таким образом, в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии, изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники при участии сотрудников Росгвардии задержали шесть подозреваемых. Все задержанные – женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ. В ходе обысков изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, стальным – об обязательной явке.
Выданные незаконно иностранным гражданам документы будут аннулированы, к ним будут приняты меры по удалению за пределы РФ.
