МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией

ТЕГЕРАН, 20 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции о доступе к ядерным объектам исламской республики, который представили "евротройка" и США совету управляющих МАГАТЭ, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.