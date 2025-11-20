Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией
02:23 20.11.2025
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией - РИА Новости, 20.11.2025
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции о доступе к ядерным объектам исламской республики, который... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:23:00+03:00
2025-11-20T02:23:00+03:00
в мире
иран
сша
германия
аббас аракчи
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
оон
иран
сша
германия
2025
в мире, иран, сша, германия, аббас аракчи, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон
В мире, Иран, США, Германия, Аббас Аракчи, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией

МИД Ирана назвал проект резолюции евротройки о ядерных объектах провокационным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным и провокационным шагом проект резолюции о доступе к ядерным объектам исламской республики, который представили "евротройка" и США совету управляющих МАГАТЭ, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что "евротройка" (Германия, Франция, Великобритания) и США представили совету управляющих МАГАТЭ проект резолюции с требованием доступа к ядерным объектам Ирана и запасам его обогащенного урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Иран заявил, что в стране нет незадекларированных ядерных объектов
16 ноября, 14:09
"Глава МИД Ирана… счел принятие евротройкой резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ безответственным, провокационным и неоправданным шагом, направленным на продолжение политики этих трёх стран и США в СБ ООН к восстановлению отменённых резолюций Совета и на дальнейший подрыв авторитета МАГАТЭ", - говорится в заявлении, которое приводится в Telegram-канале МИД Ирана.
Аракчи, как отмечается в заявлении МИД, также призвал все государства-члены Совета управляющих МАГАТЭ противостоять незаконным действиям "евротройки".
Глава МИД Ирана 17 октября отметил, что с момента истечения срока резолюции 2231 Совбеза ООН 18 октября исламская республика будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнил, что прекращение действия СВПД будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы ИРИ.
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США
13 ноября, 00:03
 
