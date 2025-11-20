В Ростовской области в 2026 году реализуют более 220 инициатив жителей

* РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Более 220 инициатив местных жителей реализуют в Ростовской области в 2026 году в рамках программы "Сделаем вместе", сообщает правительство региона.

Ростове-на-Дону и Аксайском районе. "Завершен конкурсный отбор инициативных проектов в рамках программы "Сделаем вместе" для реализации в 2026 году. Из поступивших от муниципалитетов 460 заявок к реализации выбрана 221", - говорится в сообщении. Народные инициативы предложены в сферах благоустройства, физкультуры и спорта, культуры, образования и других. Наибольшее количество проектов-победителей будет реализовано в Таганроге

"Программа крайне важная. В её рамках власти могут лучше понять, что же нужно для комфортной жизни людям на местах. Приведу только несколько примеров 2025 года: в Ольгинской появился скейт-парк, в Октябрьском – километровый тротуар вдоль улицы Ленина, по которой дети ходят в школу, в хуторе Можаевка – целый парк Памяти", - отметил губернатор области Юрий Слюсарь

Общая стоимость реализации этих проектов, по текущим оценкам, составляет более 618 миллионов рублей. Большая часть этих средств будет выделена из областного бюджета. В то же время деньги в проекты вложат и местные бюджеты. Но главное условие - не менее 5% средств должно поступить от представителей бизнеса и жителей.

В текущем году по инициативе главы региона программу инициативного бюджетирования "Сделаем вместе" перезапустили: обсуждение проектов жителей проходило в формате живых встреч, а не онлайн. Всего проведено 850 собраний граждан. Более 220 тысяч человек поддержали проекты своими подписями, необходимыми для определения объема поддержки проектов гражданами и юридическими лицами.

"Пора менять подход и быть открытыми в общении со своим жителями. Нужно общаться, помогать и решать их проблемы. Это наша работа. И тогда жители увидят сильную команду", - изложил Слюсарь принципы работы с обращениями граждан.