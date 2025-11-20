Посол России рассказал о развитии торговли с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Торгово-экономическое взаимодействие России с Индией поступательно развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.

"Россия входит в четверку крупнейших торговых партнеров Индии и остается крупнейшим поставщиком нефти, обеспечивая более трети индийского импорта, подсолнечного масла с долей рынка в 51%, нефтепродуктов, минеральных удобрений. Удерживаем ведущие позиции по отгрузкам газетной бумаги, бобовых, угля и алмазов", - сказал он.