Посол России рассказал о развитии торговли с Индией - 20.11.2025
06:04 20.11.2025
Посол России рассказал о развитии торговли с Индией
индия
денис алипов
в мире
россия
индия
россия
индия, денис алипов, в мире, россия
Индия, Денис Алипов, В мире, Россия
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Торгово-экономическое взаимодействие России с Индией поступательно развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Торгово-экономическое взаимодействие с Индией поступательно развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. Отмечаем беспрецедентный рост взаимного интереса со стороны деловых кругов двух стран. Увеличивается количество реализуемых совместных проектов и новых инициатив", - сказал он.
Алипов отметил, что в 2024 году объем двусторонней торговли составил рекордные 70,6 миллиарда долларов.
"Россия входит в четверку крупнейших торговых партнеров Индии и остается крупнейшим поставщиком нефти, обеспечивая более трети индийского импорта, подсолнечного масла с долей рынка в 51%, нефтепродуктов, минеральных удобрений. Удерживаем ведущие позиции по отгрузкам газетной бумаги, бобовых, угля и алмазов", - сказал он.
Индия, Денис Алипов, В мире, Россия
 
 
