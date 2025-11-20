https://ria.ru/20251120/indiya-2056186791.html
Посол России рассказал о развитии торговли с Индией
20.11.2025
Посол России рассказал о развитии торговли с Индией
Торгово-экономическое взаимодействие России с Индией поступательно развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, заявил посол РФ в Индии Денис... РИА Новости, 20.11.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Торгово-экономическое взаимодействие России с Индией поступательно развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"Торгово-экономическое взаимодействие с Индией
поступательно развивается, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру. Отмечаем беспрецедентный рост взаимного интереса со стороны деловых кругов двух стран. Увеличивается количество реализуемых совместных проектов и новых инициатив", - сказал он.
Алипов
отметил, что в 2024 году объем двусторонней торговли составил рекордные 70,6 миллиарда долларов.
"Россия входит в четверку крупнейших торговых партнеров Индии и остается крупнейшим поставщиком нефти, обеспечивая более трети индийского импорта, подсолнечного масла с долей рынка в 51%, нефтепродуктов, минеральных удобрений. Удерживаем ведущие позиции по отгрузкам газетной бумаги, бобовых, угля и алмазов", - сказал он.