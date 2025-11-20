Идея госрегулирования в сфере ИИ давно назрела, заявили в Госдуме

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Идея государственного регулирования и стратегического планирования в сфере искусственного интеллекта назрела давно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Президент РФ Владимир Путин в среду поручил правительству и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом в России.

"Считаю, что идея государственного регулирования и стратегического планирования в сфере ИИ давно назрела. Но здесь крайне важен баланс. Любые правила должны не сковывать инициативу наших разработчиков, а создавать для них питательную почву для роста, давать им уверенность и пространство для маневра. Мы должны построить такую систему, где инновации могут свободно дышать, но при этом быть надежно защищены от рисков, где безопасность граждан и этические нормы являются не препятствием, а фундаментом для устойчивого развития", - написал депутат в своем канале в Max.

Он добавил, что озвученные президентом РФ инициативы о создании штаба по руководству отраслью ИИ и национального плана внедрения генеративного ИИ – это мощный и своевременный сигнал для всей технологической экосистемы РФ.

« "Президент абсолютно прав: для такой страны, как Россия, обладание собственными, суверенными технологиями искусственного интеллекта – это не просто вопрос экономики, это вопрос национальной безопасности и цифрового суверенитета", - подчеркнул Боярский.

По его словам, РФ не может и не должна становиться зависимыми от чужих решений в столь стратегической области.