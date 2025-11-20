МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший солдат дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Москва, спокойно живет в канадском городе Норт-Бей и в марте отметил свое 100-летие, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.

Следственный комитет РФ установил, что Гунько, служивший в дивизии СС "Галичина", и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР , включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

Гунько и его семья активно участвуют в жизни местного сообщества Норт-Бея. В начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях. Тогда 97-летний Гунько, укутанный в украинский флаг, стоял рядом со своим сыном Мартином и внучкой Лесей на "митинге мира" на площади Лежера.

В марте этого года украинская католическая церковь Святой Марии в соседнем городе Садбери опубликовала фотографии празднования 100-летия нациста. На снимках Гунько запечатлен вместе с родственниками и прихожанами.

Также стало известно, что бывший спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота, подавший в отставку после скандала с приглашением Ярослава Гунько в парламент, также проживает в Норт-Бее.

В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьер-министром Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".