РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
03:45 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько - РИА Новости, 20.11.2025
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько
Бывший солдат дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Москва, спокойно живет в канадском городе Норт-Бей и в марте отметил свое... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, канада, россия, ссср, джастин трюдо, владимир зеленский, мелани жоли, генеральная прокуратура рф
В мире, Канада, Россия, СССР, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Мелани Жоли, Генеральная прокуратура РФ
РИА Новости выяснило, где живет нацист Гунько

Нацист Гунько, выдачи которого добивается Москва, живет в городе Норт-Бей

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько)
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько). Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший солдат дивизии СС "Галичина" Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Москва, спокойно живет в канадском городе Норт-Бей и в марте отметил свое 100-летие, выяснило РИА Новости, проанализировав данные открытых источников в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
Следственный комитет РФ установил, что Гунько, служивший в дивизии СС "Галичина", и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
Гунько и его семья активно участвуют в жизни местного сообщества Норт-Бея. В начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях. Тогда 97-летний Гунько, укутанный в украинский флаг, стоял рядом со своим сыном Мартином и внучкой Лесей на "митинге мира" на площади Лежера.
В марте этого года украинская католическая церковь Святой Марии в соседнем городе Садбери опубликовала фотографии празднования 100-летия нациста. На снимках Гунько запечатлен вместе с родственниками и прихожанами.
Также стало известно, что бывший спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота, подавший в отставку после скандала с приглашением Ярослава Гунько в парламент, также проживает в Норт-Бее.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали украинского националиста Ярослава Гунько, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Тогдашняя глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера палаты общин (нижняя палата парламента) Энтони Роты, который взял на себя вину за приглашение нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. Бывший тогда премьер-министром Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.
В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
