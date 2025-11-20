Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни

БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене всех запланированных рабочих поездок в районы и публичных мероприятий по причине ухудшившегося самочувствия.

Telegram-канале. "Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу - посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю... Придётся перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу", - написал Гладков

Губернатор также сообщил, что не сможет лично поздравить молодых ученых и студентов с их серьезными достижениями в науке. Вручение стипендий студентам СПО и вузов поручено заместителю губернатора – министру образования области Андрею Милехину.