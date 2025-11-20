https://ria.ru/20251120/gubernator-2056202170.html
Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни
2025-11-20T09:18:00+03:00
2025-11-20T09:18:00+03:00
2025-11-20T09:21:00+03:00
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене всех запланированных рабочих поездок в районы и публичных мероприятий по причине ухудшившегося самочувствия.
"Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу
- посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю... Придётся перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу", - написал Гладков
.
Губернатор также сообщил, что не сможет лично поздравить молодых ученых и студентов с их серьезными достижениями в науке. Вручение стипендий студентам СПО и вузов поручено заместителю губернатора – министру образования области Андрею Милехину.
"Всем доброго дня, здоровья и добра, не болейте!" - заключил Гладков.