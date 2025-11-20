Рейтинг@Mail.ru
Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни
09:18 20.11.2025 (обновлено: 09:21 20.11.2025)
Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни
Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене всех запланированных рабочих поездок в районы и публичных мероприятий по причине... РИА Новости, 20.11.2025
белгородская область, короча, вячеслав гладков
Белгородская область, Короча, Вячеслав Гладков
Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни

Губернатор Гладков отменил все рабочие поездки из-за болезни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене всех запланированных рабочих поездок в районы и публичных мероприятий по причине ухудшившегося самочувствия.
"Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу - посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю... Придётся перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что не сможет лично поздравить молодых ученых и студентов с их серьезными достижениями в науке. Вручение стипендий студентам СПО и вузов поручено заместителю губернатора – министру образования области Андрею Милехину.
"Всем доброго дня, здоровья и добра, не болейте!" - заключил Гладков.
