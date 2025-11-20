https://ria.ru/20251120/gruppirovka-2056453375.html
Группировка войск "Запад" продолжает выполнять задачи, заявил командующий
Группировка войск "Запад" продолжает выполнять поставленные задачи, заявил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту России...
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
