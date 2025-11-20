Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" отбила все контратаки, заявил командующий
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 20.11.2025
Группировка "Запад" отбила все контратаки, заявил командующий
Группировка "Запад" отбила все контратаки, заявил командующий - РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Запад" отбила все контратаки, заявил командующий
Группировка "Запад" отбила все контратаки, предпринятые ВСУ, не допустила прорыва украинских формирований из окружения, сообщил командующий группировкой войск... РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Запад" отбила все контратаки, заявил командующий

Кузовлев: группировка "Запад" отбила все контратаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группировка "Запад" отбила все контратаки, предпринятые ВСУ, не допустила прорыва украинских формирований из окружения, сообщил командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Противник неоднократно предпринимал попытки деблокировать окружённую группировку, восстановить переправы через реку Оскол, а также старался вырваться из кольца окружения. Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено", - сказал он в ходе посещения президентом одного из командных пунктов группировки "Запад".
ВС России продвигаются в направлении Красного Лимана
