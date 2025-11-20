В Госдуму внесли пакет проектов по борьбе с манипулированием рынком

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР), следует из Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на совершенствование системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Изменения, вносимые первым законопроектом, исходя из пояснительной записки к нему, позволят выстроить многоуровневую систему противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Эта система предполагает контроль на каждом из ее уровней всеми участниками рынка, что "будет способствовать оперативному выявлению большего количества недобросовестных практик и максимальному пресечению случаев НИИИМР".

Законопроект обязывает физлиц, включенных в списки инсайдеров юридических лиц, уведомлять такие юрлица о совершенных ими личных операциях с торгуемыми инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией. Члены органов управления эмитентов также будут обязаны раскрывать обезличенную информацию об осуществленных ими сделках с торгуемыми инструментами, которых касается инсайдерская информация и к которой они имеют доступ.

А для эмитентов предусматривается обязательное установление периодов времени, в течение которых совершение операций с их ценными бумагами, а также с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит, для их инсайдеров-физлиц и связанных с ними лиц запрещено и наказуемо. Одновременно расширяются полномочия Банка России. Он будет устанавливать требования к системе внутреннего контроля по противодействию НИИИМР для всех юрлиц-инсайдеров и выдавать им предписания, обязательные к исполнению.

Второй законопроект увеличивает административные штрафы за НИИИМР, устанавливая их в пределах от трехкратного до пятикратного размера суммы полученного дохода либо убытков, которые удалось избежать. При этом минимальный штраф для граждан составит 10 тысяч рублей, должностных лиц - 100 тысяч рублей, юрлиц – 1 миллион рублей. При этом исключается такой вид наказания как дисквалификация.

Третий законопроект уточняет уголовную ответственность за преступления, связанные с НИИИМР, устанавливая при этом минимальный порог крупного ущерба, дохода, убытков в 100 миллионов рублей, особо крупный - в 150 миллионов рублей. При этом также устанавливается возможность исчисления штрафов в трех-пятикратном размере суммы причиненного ущерба, извлеченного дохода или убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления.

Кроме того, вводится обязательное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью на финансовых рынках для лиц, признанных виновными в НИИИМР. Одновременно вносятся изменения, направленные на обеспечение возможности конфискации имущества, полученного в результате совершения подобных преступлений.