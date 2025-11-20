В Госдуму внесли проект о запрете исполнения решений иностранных судов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете на исполнение решений иностранных судов, компетенция которых не основана на международных договорах или резолюции Совбеза ООН, документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроект предусматривает запрет на исполнение постановлений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций", - сообщается в пояснительной записке к проекту.