Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056380658.html
В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба
В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба
Законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, не добавляет в него новых элементов, а убирает возможность двойного толкования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:31:00+03:00
2025-11-20T17:31:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056372988.html
https://ria.ru/20251120/rpts-2056295191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей говырин, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали проект, закрепляющий кресты в описании герба

Говырин: закон о закреплении крестов на гербе не добавляет в него новые элементы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, не добавляет в него новых элементов, а убирает возможность двойного толкования, сообщил РИА Новости соавтор проекта, депутат Госдумы Алексей Говырин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на платформе Max, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова
Вчера, 17:08
"Мы с коллегами вносим проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального конституционного закона "О Государственном гербе Российской Федерации". Поправки к федеральному конституционному закону о гербе направлены на то, чтобы вернуть описанию официальную полноту и исключить любую возможность двусмысленного толкования. Дело не в изменении формы или добавлении новых элементов, а в закреплении того, что уже является неотъемлемой частью образа России", - сказал Говырин.
Он отметил, что вопрос Государственного герба всегда выходил за рамки символической темы - это знак власти, традиции и преемственности, на котором отражается представление страны о самой себе.
"На всех официальных изображениях кресты над коронами и державой присутствовали изначально. Однако в тексте закона о них не сказано. Из-за этого появлялись версии герба, где эти символы исчезали, а их отсутствие объяснялось дизайнерскими решениями или ошибками при печати. Законопроект устраняет этот пробел. Он закрепляет то, что изображено на оригинале, утвержденном в 2000 году", - добавил политик.
По словам Говырина, для государства это вопрос уважения к собственным символам, герб не может зависеть от воли отдельного исполнителя, его задача — объединять, а не отражать вкусы или предпочтения, и поправка делает невозможным произвольное обращение с официальной символикой, ставит точку в спорах о допустимости упрощенных вариантов.
"Инициатива логично продолжает линию, обозначенную летом 2025 года, когда вступил в силу закон, запрещающий воспроизведение культовых зданий и геральдических знаков без их исторически закрепленных символов. Эти нормы направлены на сохранение целостного культурного кода, в котором каждый элемент имеет значение. Кресты на коронах и державе — часть истории государства, восходящая к древней традиции российской государственности и геральдики. Их отсутствие искажает саму идею герба, подменяя историческую основу случайной графикой", - подчеркнул депутат.
Он также уточнил, что закрепление этого требования на уровне федерального конституционного закона придает норме особый вес, и это гарантирует единообразие при официальном использовании герба на зданиях органов власти, документах, печатях, государственных наградах, поправка восстанавливает точность, без которой теряется смысл символа.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
Вчера, 13:42
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала