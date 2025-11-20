Госдума приняла в I чтении законопроект о почтовых и багажных вагонах

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому почтовые и багажные вагоны отнесут к транспортным средствам.

Законопроект разработан в целях повышения защиты транспортного комплекса и обеспечения безопасного функционирования объектов железнодорожного транспорта при включении почтовых и багажных вагонов в составы пассажирских поездов, сформированных на путях необщего пользования.