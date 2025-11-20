https://ria.ru/20251120/gosduma-2056347194.html
Госдума приняла в I чтении законопроект о почтовых и багажных вагонах
Госдума приняла в I чтении законопроект о почтовых и багажных вагонах
Госдума приняла в I чтении законопроект о почтовых и багажных вагонах
20.11.2025
россия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому почтовые и багажные вагоны отнесут к транспортным средствам.
Законопроект разработан в целях повышения защиты транспортного комплекса и обеспечения безопасного функционирования объектов железнодорожного транспорта при включении почтовых и багажных вагонов в составы пассажирских поездов, сформированных на путях необщего пользования.
В этой связи законопроектом уточняется перечень транспортных средств, на которые распространяются требования по транспортной безопасности. К таким транспортным средствам предлагается отнести железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа или почтовых отправлений в составе пассажирского поезда или перевозку грузов повышенной опасности, включая перевозку таких грузов в контейнерах.