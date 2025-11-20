https://ria.ru/20251120/gosduma-2056342129.html
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
Госдума приняла закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо... РИА Новости, 20.11.2025
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС, работающих в России
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он выравнивает условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России
и других стран Евразийского экономического союза
. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%.
В связи с этим были получены претензии от Евразийской экономической комиссии
, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов
. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, уравниваются со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей шкале от 13% до 22%.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.