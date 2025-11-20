Рейтинг@Mail.ru
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
15:39 20.11.2025 (обновлено: 15:44 20.11.2025)
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
экономика, россия, алексей сазанов, евразийский экономический союз, госдума рф, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, Евразийская экономическая комиссия
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает для работающих в России граждан стран ЕАЭС такие же ставки НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. В частности, он выравнивает условия налогообложения граждан - налоговых резидентов России и других стран Евразийского экономического союза. Это изменение начнет действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Сейчас в России применяются прогрессивные ставки НДФЛ в размере от 13% до 22% в зависимости от уровня дохода. А для доходов налоговых резидентов других стран, полученных от трудовой деятельности на территории РФ, ставка налога составляет 30%.
В связи с этим были получены претензии от Евразийской экономической комиссии, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Поэтому, по его словам, ставки НДФЛ для граждан других стран ЕАЭС, работающих в России, уравниваются со ставками, действующими для граждан РФ. Теперь их доходы будут облагаться по общей шкале от 13% до 22%.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Экономика Россия Алексей Сазанов Евразийский экономический союз Госдума РФ Евразийская экономическая комиссия
 
 
