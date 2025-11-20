Рейтинг@Mail.ru
Госдума в I чтении приняла закон о разрешении охранникам ЦБ сбивать БПЛА
15:11 20.11.2025
Госдума в I чтении приняла закон о разрешении охранникам ЦБ сбивать БПЛА
Госдума в I чтении приняла закон о разрешении охранникам ЦБ сбивать БПЛА
россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Госдума в I чтении приняла закон о разрешении охранникам ЦБ сбивать БПЛА

ГД в первом чтении приняла закон о разрешении охранникам ЦБ пресекать атаки БПЛА

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий работникам Банка России и Российского объединения инкассации (Росинкас) Банка России пресекать атаки беспилотных аппаратов.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Речь в нем идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги и валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие гостайну, при их перевозке и инкассации, а также объекты Банка России для хранения такого имущества.
Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП
Вчера, 15:08
Госдума приняла закон о льготах по страховым взносам для МСП
Вчера, 15:08
Законопроект предоставляет таким работникам ЦБ РФ и Объединения "Росинкас" право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые ими объекты и находящихся на них людей.
Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления такими беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас имеются у ведомственной охраны.
Исходя из пояснительной записки, разработка законопроекта обусловлена необходимостью защиты в ходе специальной военной операции объектов ЦБ, в том числе расположенных в новых регионах, на фоне усилившегося роста диверсионных и террористических актов с применением беспилотников.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Кабмин считает целесообразным предоставить аналогичные права и работникам юридических лиц с особыми уставными задачами. Исходя из отзыва кабмина, имеются в виду ПАО "Сбербанк России" и ФГУП "Главный центр специальной связи" ("Спецсвязь России").
При этом определить порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов и утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на его принятие, в отношении Сбербанка должно будет правительство, а "Спецсвязи России" – Минцифры. А ЦБ и "Росинкас" будут наделены аналогичными полномочиями в отношении своих работников.
Эти предложения будут рассмотрены профильным комитетом по финрынку при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Госдума приняла закон о введении технологического сбора
Вчера, 15:01
Госдума приняла закон о введении технологического сбора
Вчера, 15:01
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
