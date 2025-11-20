Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Госдума утвердила серию законопроектов, вносящих изменения в налоговую сферу.
Среди них законы, которые касаются:
- ужесточения налоговых условий для иноагентов, в том числе введения для них единой ставки НДФЛ в 30%;
- налоговых льгот для семей с детьми, участников СВО и некоторых других категорий граждан;
- повышения в 60 раз налоговой нагрузки на букмекеров и тотализаторы с 2026 года;
- поэтапного снижения порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026-го — до 20 миллионов рублей, с 2027-го — до 15 миллионов, с 2028-го — до десяти миллионов.
- оптимизации льгот по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства;
- обеспечения внутреннего рынка бензином и получения российскими компаниями обратного акциза при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах;
- индексации некоторых действующих госпошлин (за регистрацию гражданских воздушных судов, предоставление лицензий на производство, хранение и поставки этилового спирта и алкоголя) и введения новых (за отдельные юридически значимые действия ФСБ и ФСТЭК);
- увеличения вдвое предельного срока инвестиционного налогового кредита и расширения применения федерального инвестиционного налогового вычета;
- установления для работающих в России граждан стран ЕАЭС таких же ставок НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%;
- индексации акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили;
- изменения НДС с 2026 года до 22% с сохранением льготной ставки в десять процентов для всех социально значимых товаров.
К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.