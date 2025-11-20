Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 20.11.2025 (обновлено: 16:48 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056330449.html
Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях
Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях
Госдума утвердила серию законопроектов, вносящих изменения в налоговую сферу. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:10:00+03:00
2025-11-20T16:48:00+03:00
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_489:44:3067:1494_1920x0_80_0_0_38e9291b82c63d71e718b25e4a01002e.jpg
https://ria.ru/20251114/nalogi-2054887749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c3dbe36df1919f5118fe6f4b687e486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество

Госдума приняла пакет законов о налоговых изменениях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной думы
Мужчина в здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина в здании Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Госдума утвердила серию законопроектов, вносящих изменения в налоговую сферу.
Среди них законы, которые касаются:
  • ужесточения налоговых условий для иноагентов, в том числе введения для них единой ставки НДФЛ в 30%;
  • налоговых льгот для семей с детьми, участников СВО и некоторых других категорий граждан;
  • повышения в 60 раз налоговой нагрузки на букмекеров и тотализаторы с 2026 года;
  • поэтапного снижения порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026-го — до 20 миллионов рублей, с 2027-го — до 15 миллионов, с 2028-го — до десяти миллионов.
  • оптимизации льгот по страховым взносам для малого и среднего предпринимательства;
  • обеспечения внутреннего рынка бензином и получения российскими компаниями обратного акциза при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах;
  • индексации некоторых действующих госпошлин (за регистрацию гражданских воздушных судов, предоставление лицензий на производство, хранение и поставки этилового спирта и алкоголя) и введения новых (за отдельные юридически значимые действия ФСБ и ФСТЭК);
  • увеличения вдвое предельного срока инвестиционного налогового кредита и расширения применения федерального инвестиционного налогового вычета;
  • установления для работающих в России граждан стран ЕАЭС таких же ставок НДФЛ на трудовые доходы, как и для россиян, вместо действующей сейчас единой ставки в 30%;
  • индексации акцизов на алкоголь, табак, топливо и автомобили;
  • изменения НДС с 2026 года до 22% с сохранением льготной ставки в десять процентов для всех социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Посетители в межрайонной налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФНС объяснила, почему изменились суммы в налоговых уведомлениях россиян
14 ноября, 02:18
 
Госдума РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала