Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056326301.html
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса
Госдума приняла закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:00:00+03:00
2025-11-20T15:00:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056325489.html
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056323320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о снижении порога годовой выручки для малого бизнеса

ГД приняла закон о поэтапном снижении порога годовой выручки для малого бизнеса

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.
Условия перехода на НДС для малого бизнеса смягчены по сравнению с редакцией первого чтения. Изначально планировалось, что порог годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором они должны перейти на уплату НДС, с 2026 года будет снижен с 60 миллионов до 10 миллионов рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон о льготах по НДПИ для "Газпрома" и "Роснефти"
Вчера, 14:58
Принятый Госдумой закон, который вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс, предусматривает поэтапное снижение этого порога: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей. Порог выручки снижается, чтобы не допустить распространения схем дробления бизнеса.
При том Госдума рекомендовала правительству РФ совместно с думским комитетом по бюджету и налогам вести мониторинг правоприменения положений принятого закона в части изменения параметров налогообложения малого и среднего бизнеса. Делать это предлагается "в целях анализа их эффективности с точки зрения обеспечения добросовестной конкуренции и борьбы с дроблением бизнеса", а также оценки их влияния на хозяйственную деятельность компаний МСП и на доходы бюджетов разных уровней, говорится в постановлении Госдумы о принятии закона.
Кроме того, закон с 2026 года отменяет освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.
Помимо этого, организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований, освобождаются от уплаты туристического налога. А доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов ледового класса, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон, повышающий налоговую нагрузку на букмекеров
Вчера, 14:54
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала