Госдума приняла закон о льготах по НДПИ для "Газпрома" и "Роснефти"
14:58 20.11.2025 (обновлено: 15:09 20.11.2025)
Госдума приняла закон о льготах по НДПИ для "Газпрома" и "Роснефти"
Госдума приняла закон о льготах по НДПИ для "Газпрома" и "Роснефти"
экономика
россия
мурманская область
алексей сазанов
газпром
роснефть
госдума рф
экономика, россия, мурманская область, алексей сазанов, газпром, роснефть, госдума рф
Экономика, Россия, Мурманская область, Алексей Сазанов, Газпром, Роснефть, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который, в числе прочего, предоставляет вычеты по НДПИ "Газпрому" и "Олкону" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в "Северсталь"), а также увеличивает размер вычета для "Роснефти".
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они предусматривают предоставление вычета по НДПИ "Газпрому": с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года - по 2,44 миллиарда рублей в месяц, с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года - по 3,5 миллиарда, с 1 августа 2028 года - по 5,5 миллиарда.
Заседание Государственной Думы РФ. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
Вчера, 13:18
Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов говорил, что вычет в размере 5,5 миллиарда рублей в месяц будет действовать, предположительно, до 2034 года.
Одновременно вводится коэффициент, позволяющий изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 п.п. ежегодно в 2026-2028 годах.
Закон также предоставляет "Олкону" право на вычет по НДПИ в 2026-2030 годах при добыче железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) в Оленегорском районе Мурманской области. Вычет будет предоставляться в размере половины осуществленных капвложений, но его общая сумма не превысит 10 миллиардов рублей.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс
Вчера, 14:38
Кроме того, с 2026 по 2030 год на 10 миллиардов рублей ежегодно увеличивается вычет по НДПИ при добыче нефти на северном Приобском месторождении, которое разрабатывает "Роснефть". Сейчас максимальный размер этого вычета составляет 45,96 миллиарда рублей в год.
Помимо этого, уточняется перечень оснований для восстановления фактических расходов на участке недр по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов.
Данные нормы начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. А сам закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
11 ноября, 15:00
 
Экономика Россия Мурманская область Алексей Сазанов Газпром Роснефть Госдума РФ
 
 
