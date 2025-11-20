https://ria.ru/20251120/gosduma-2056323676.html
Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов
Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов
Госдума приняла закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:55:00+03:00
2025-11-20T14:55:00+03:00
2025-11-20T14:55:00+03:00
госдума рф
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251030/shtraf-2051684064.html
https://ria.ru/20251118/shtraf-2055745084.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, экономика
Госдума РФ, Россия, Экономика
Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов
Госдума приняла закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%.
При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.