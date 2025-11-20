Госдума ужесточила налоговые условия для иноагентов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Они начнут действовать через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Закон устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%.

При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.

Такие организации не смогут применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).